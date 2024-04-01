مفاجأة في الكشوفات.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024.. بشري سارة غير متوقعة

لمعرفة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 تابع الفقرات المقبلة، حيث يواصل العديد من المواطنين في العراق بحثهم عن معلومات حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسماء المشمولة في هذه الرعاية خلال الأيام القادمة، يتم توجيه هذا الدعم إلى الأسر ذات الحاجة والفقيرة في البلاد، إليكم أهم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والتي ستجدونها في هذا التقرير.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يبحث الكثير عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والتي تُقدم للأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة والمتوسطة، إليكم الخطوات الرئيسية للاستعلام عن أسماء الأشخاص المستفيدين من الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة “مظلتي”:

قم بزيارة منصة “ مظلتي “.

“. حدد خيار هيئة الحماية الاجتماعية.

انقر على خيار الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تود الاستعلام عنها، وهي الوجبة السابعة والأخيرة في هذا السياق.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

انقر على زر البحث.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية والاسم في الحقول المخصصة.

انتظر قليلاً حتى يتم عرض جميع البيانات والأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية