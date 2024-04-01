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HERE.. خطوات استخراج البطاقة الوطنية العراقية والمستندات المطلوبة وطريقة الاستلام من شؤون البطاقة الوطنية
يتساءل الكثيرون عن طريقة استخراج البطاقة الوطنية العراقية، حيث أنها تعد من الوثائق الرسمية الأساسية التي يتم استخدامها في العديد من جوانب الحياة في العراق، إذ أنها تستخدم في المعاملات المالية وأيضًا الرسمية والسفر والتوظيف والتعليم وغيرهم العديد من الأمور الهامة، وحتى تتمكن من استخراج هذه البطاقة يجب عليك إتباع مجموعة من الخطوات التي تم تحديدها من قبل الجهة المختصة، وسوف نوضح أهم المعلومات المتعلقة بكيفية الحصول على البطاقة خلال مقالنا.
استخراج البطاقة الوطنية العراقية
لكي تتمكن من استخراج البطاقة الوطنية العراقية يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية بشكل صحيح:
- أولًا يجب الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة الوطنية من هنـــــــــا.
- بعد ذلك يجب اختيار البطاقة الوطنية.
- ومن ثم انقر على التسجيل الإلكتروني.
- في هذه الخطوة يجب قراءة جميع التعليمات بعناية فائقة، بعدها يتوجب عليك كتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- كذلك يجب التأكد من صحة المعلومات قبل القيام بإرسالها.
- وأخيرًا سوف تصل على هاتفك رسالة نصية بها رقم تسجيلك.
خطوات حجز موعد استلام البطاقة الوطنية
في هذه الفقرة سوف نتعرف على كيفية القيام بحجز موعد وأيضًا طريقة استلام بطاقتك الوطنية:
- بعد القيام بالتسجيل الإلكتروني كما وضحنا سابقًا، يمكنك حجز موعد لزيارة مديرية الشئون.
- حيث يجب عليك أولًا تحديد أقرب مديرية البطاقة الوطنية إليك.
- ومن ثم اختر الوقت والتاريخ المناسب لك، ثم تأكد من طباعة موعدك.
- بعدها يجب عليك التوجه إلى مديرية البطاقة الوطنية خلال موعدك.
- كذلك يجب أخذ الإيصال الخاص باستلام البطاقة معك.
- وأخيرًا سوف تتمكن من استلام البطاقة الوطنية الخاصة بك.