كشوف الوجبة الاخيرة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر ابريل 2024 في جميع المحافظات العراقية

الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر ابريل 2024 من أكثر الموضوعات التي يترقبها عدد كبير من أبناء العراق، حتى يتعرفوا على الأشخاص المستحقين للوجبة الأخيرة من هذا الدعم، ولهذا توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق كشوف المستحقين لهذه الوجبة من أجل مساعدة الأسرة الفقيرة والمحتاجة التي تتوافر بها معايير هذا البرنامج لاستحقاق الدعم،وقد نوهت الوزارة إلى أنه تتم عمليات فحص الطلبات للتأكد من توافر الشروط بكل دقة من أجل إيصال الدعم إلى الفئات المستحقة، وفي سطور التالية نوافيكم بالمزيد من التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر ابريل 2024

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على توفير كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر ابريل 2024 بشكل إلكتروني حتى يسهل على المواطنين الاستعلام عنها بشكل فوري وبكل سهولة، من خلال هذه الخطوات البسيطة:

في البداية تكون بزيارة منصة مظلتي.

ثم قم بإدخال بيانات صاحب الحساب.

بعدها انقر على زر تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية حدد أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم انقر على زر الاستعلام.

قم بتسجيل اسم صاحب الطلب ورقمه القومي.

انقر على بحث حتى يظهر إذا كان اسمه ضمن المقبولين أم لا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن توفير كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني حتى يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عنها بكل سهولة، وسوف يتم اعتماد هذه الكشوف خلال ساعات قليلة، حتى يتم تقديم المساعدات والمنح المالية إلى الأسر المستحقة ومساعدتها على شراء احتياجات هذه الأساسية وتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وخصوصًا في ظل موجات الغلاء التي يشهدها العالم جميعًا.

ويتم تقديم هذا الدعم إلى الأسر الضعيفة اقتصاديًا مثل الأيتام والأرامل والأشخاص غير قادرين على العمل والمرضى وذلك بعد أن يتم فحص طلباتهم من قبل اللجان المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.