نكهة لا تقاوم وفوائد لا حصر لها..طريقة عمل العريكة السعودية في المنزل.. الطبق الأمثل لرمضان

طريقة عمل العريكة، تتميز المأكولات الخليجية بتنوعها وغناها بالنكهات، ويلاحظ أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الأشخاص في تحضيرها، وخاصة الحلويات اللذيذة مثل العريكة السعودية، التي تعتبر واحدة من أشهر أنواع الحلويات في المنطقة، تتميز هذه الحلوى بتركيبتها الغنية بالتمر والدقيق، مما يجعلها مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والألياف التي تساعد على الهضم وتهدئة القولون، يمكن تحضيرها وتقديمها كوجبة لذيذة في الغداء أو الإفطار، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، لتمنح الجسم الطاقة اللازمة.

طريقة عمل العريكة بالتمر

اليوم، سنقدم لكم بعض الوصفات البسيطة والمميزة، ومن بينها طريقة عمل العريكة بالتمر، والتي تُعتبر واحدة من أشهر وألذ الحلويات المُقدمة في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج، تُعرف هذه الحلويات أيضًا بحلوى العيد، وتتألف من المكونات التالية:

اثنين كوب من الدقيق.

ملعقة من الحليب البودرة.

اثنين ملعقة من الزبدة.

اثنين ملعقة من السمن.

ملعقتان من العسل النحل.

رشة من الملح.

نصف كوب من التمر.

طريقة تحضير العريكة بالتمر