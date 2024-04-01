“مميزات افضل من الواتساب العادي“ خطوات تنزيل الواتساب الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد.. حمله بسرعه

خطوات تنزيل الواتساب الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد

واتساب الذهبي يمكن تنزيله بسهولة على الهاتف واستخدامه كبرنامج دردشة افتراضي، ومستخدمو التطبيق يعربون عن استمتاعهم بالشات من خلاله لما يتمتع به من مميزات رائعة في خيارات الخصوصية وكذلك بالواجهة والفلاتر والألوان وغيرها من الأمور المبهرة، ولتنزيل واتساب الذهبي 2024 قم باتباع الخطوات التالية :

افتح متصفح جوجل واكتب في محرك البحث WhatsApp gold 2024.

قم بتنزيل ملف APK التطبيق من أحد المواقع الموثوقة.

انتظر حتى يتم تحميل التطبيق على جهازك واتبع خطوات التثبيت.

افتح تطبيق واتساب الذهبي من هاتفك وانشيء حساب جديد.

لحماية حسابك ادخل الى اعدادات التطبيق ثم اضغط على ايقونة حسابك.

اختر الأمان وقم بتعيين كلمة مرور مكونة من 6 أرقام وقم بفتح التطبيق كل مرة باستخدامها.

تحميل واتساب الذهبي 2024

إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بمحادثاتك السابقة على واتساب الأصلي وتحميل الإصدار الأخير من واتساب الذهبي 2024 عليك اتباع بعض الخطوات الهامة نستعرضها لكم فيما يلي :