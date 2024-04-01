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“مميزات افضل من الواتساب العادي“ خطوات تنزيل الواتساب الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد.. حمله بسرعه
واتساب الذهبي 2024، يستخدم الملايين حول العالم تطبيق واتساب الذهبي بديلا للواتساب العادي، فهو يعد نسخة معدلة من واتساب الأصلي مضاف اليه بعض المزايا والخصائص التي نجحت في أن تحظى بإعجاب الكثيرين وتجذب اهتمامهم، لذا فهو برنامج الدردشة المفضل لدى قطاع كبير في الوطن العربي، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تنزيل واتساب الذهبي وتحميل التحديث الاخير منه.
خطوات تنزيل الواتساب الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد
واتساب الذهبي يمكن تنزيله بسهولة على الهاتف واستخدامه كبرنامج دردشة افتراضي، ومستخدمو التطبيق يعربون عن استمتاعهم بالشات من خلاله لما يتمتع به من مميزات رائعة في خيارات الخصوصية وكذلك بالواجهة والفلاتر والألوان وغيرها من الأمور المبهرة، ولتنزيل واتساب الذهبي 2024 قم باتباع الخطوات التالية :
- افتح متصفح جوجل واكتب في محرك البحث WhatsApp gold 2024.
- قم بتنزيل ملف APK التطبيق من أحد المواقع الموثوقة.
- انتظر حتى يتم تحميل التطبيق على جهازك واتبع خطوات التثبيت.
- افتح تطبيق واتساب الذهبي من هاتفك وانشيء حساب جديد.
- لحماية حسابك ادخل الى اعدادات التطبيق ثم اضغط على ايقونة حسابك.
- اختر الأمان وقم بتعيين كلمة مرور مكونة من 6 أرقام وقم بفتح التطبيق كل مرة باستخدامها.
تحميل واتساب الذهبي 2024
إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بمحادثاتك السابقة على واتساب الأصلي وتحميل الإصدار الأخير من واتساب الذهبي 2024 عليك اتباع بعض الخطوات الهامة نستعرضها لكم فيما يلي :
- قم بعمل Backup أو نسخة احتياطية من محادثات الواتساب.
- من إعدادات الهاتف قم بتفعيل السماح بتثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة.
- قم بتنزيل ملف APK لتطبيق واتساب الذهبي وبعد التثبيت قم بإنشاء الحساب.
- حدد بالموافقة على استعادة النسخة الاحتياطية للاحتفاظ بالمحادثات السابقة.
- ابدأ باستخدام التطبيق واستمتع بالدردشة مع أصدقاءك.