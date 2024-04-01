100.000 دينار على الراتب.. عاجل مصرف الرشيد يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الحالي

أعلن مصرف الرشيد العراقي عن بدء توزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الجاري 2024، بما يشمل الزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أنه أصبح بإمكان كافة المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية كاملة عبر مختلف المنافذ الإلكترونية وكذلك كافة الفروع التابعة للمصرف بما يُسهل عليهم في الحصول على الراتب قبل عيد الفطر المبارك.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكنك كذلك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة البحث على أن تكون سارية.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعديين.

بعدها يمكنك الضغط على زر “عرض”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

ما هي شروط التسجيل في هيئة التقاعد

ولكي يحق للمستفيدين الجدد الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية، فلابد من انطباق مجموعة من الشروط تتمثل في التالي:-