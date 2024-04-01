بشكل رسمي.. إجازة عيد الفطر ٢٠٢٤ في الكويت للقطاعين العام والخاص

يرغب العديد من المواطنين داخل دولة الكويت، في معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك، التي أصبح على وشك الإقتراب، ليكون هو الفرحة الثانية لجميع الصائمين عقب انتهاء الشهر الكريم، حيث إنه بدأ من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفقًا لما صُدق عليه من الحسابات الفلكية، وعليه فإن ملايين الأشخاص يستعدون ويتجهزون لقضاء العطلة الخاصة بهذه المناسبة الدينية.

إجازة عيد الفطر المبارك في الكويت 2024

وفقًا للجهات المعنية في الكويت، فإن إجازة عيد الفطر المبارك لجميع القطاعات الحكومية والخاصة ستكون مدفوعة الأجر كاملاً، إضافة إلى أن العُطلة لا تقل عن 4 أيام ولا تتخطى الـ 5 أيام إحتلافًا بهذه المناسبة الدينية الكريمة التي ينتظرها ملايين المسلمين من عام إلى أخر، ولذا فإنه من المتوقع أن تبدأ الإجازة يوم 8 أبريل 2024، وستنتهي يوم 13 أبريل 2024، على أن تستمر 5 أيام مع استئناف العمل يوم الأحد التي يوافق 24 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الكويت

على ان يتم تطبيق إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص بالكويت، وذلك مع أخر أيام من شهر رمضان المبارك وتستمر إلى 4 أيام متتالية مدفوعة الأجر، وسيكون بداية هذه الإجازة يوم 10 أبريل 2024 ويتم استثناف العمل يوم 14 أبريل 2024، بما يحصل عليها جميع العاملين في القطاع الخاص دون مخالفة.