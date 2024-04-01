تردد قناة طيور الجنه للأطفال 2024 Toyor Aljanah على القمر الصناعي نايلسات والعربسات

تردد قناة طيور الجنه للأطفال تعتبر واحد من أهم وسائل الترفيه والتعليم للصغار في العالم العربي، من خلال محتواها المتنوع والترفيهي، تساعد القناة الأطفال على تعلم القيم الحيوية وتطوير مهاراتهم بطريقة مشوقة ومسلية، في هذا المقال سنستكشف الدور الهام الذي تلعبه قناة طيور الجنة في تثقيف وتسلية الأطفال، وكيف أنها تساهم في بناء عالم أفضل للصغار عبر الشاشة التلفزيونية، فتابعوا معنا لمزيد من المعلومات الشيقة حول تردد قناة طيور الجنه للأطفال.

تردد قناة طيور الجنه للأطفال

أطفالنا الأعزاء اكتشفوا قناة طيور الجنه المميزة والتي انطلقت في عام 2008 وتبث عبر القمر الصناعي نايلسات والآن على القمر عربسات، حيث تخصّصت القناة في عرض أغاني وبرامج تربوية للصغار، حيث اكتسبت شهرة كبيرة بين الأطفال، استمتعوا بمشاهدة برامج ممتعة وتعليمية على قناة طيور الجنة واستمتعوا بأوقاتكم بشكل ممتع ومفيد.

تردد قناة طيور الجنه على النايلسات والعربسات

لتستمتع بمشاهدة قناة طيور الجنة المحبوبة للأطفال، اتبع الخطوات التالية:

على النايل سات:

تردد القناة: 11274

11274 القمر الصناعي: النايل سات

النايل سات معدل الترميز: 27500

27500 استقطاب الإشارة: أفقي

على عرب سات:

تردد القناة: 11310

11310 القمر الصناعي: عرب سات

عرب سات معدل الترميز: 27500

27500 استقطاب الإشارة: عمودي

تأكد من ضبط جهاز التلفزيون الخاص بك على التردد المذكور أعلاه للاستمتاع بمشاهدة برامج طيور الجنة المفضلة لديك ولطفلك اجعل وقت مشاهدتك ممتعًا ومليئًا بالفرح والتسلية.