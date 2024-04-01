“تحديث هام”.. تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات وعربسات.. أحلى الأوقات

يمكنك معرفة تردد قناة ميكي، حيث تميّزت قناة ميكي كونها واحدة من القنوات الحديثة للأطفال التي استطاعت أن تجمع بين محتوى متنوع يلائم الأطفال، في وقت قصير منذ الإعلان عنها، انضمّ إليها ملايين الأطفال كمشاهدين، حيث تخطّت عمليات استقبالها المليون، وجد جميع أولياء الأمور أنّها مناسبة لأطفالهم للغاية، تم تغيير تردد القناة مؤخرًا، مما دفع الآباء للبحث عن التردد الجديد لقناة ميكي، وسنقدم لكم التفاصيل، فتابعونا.

تردد قناة ميكي 2024 الجديد

أعلنت إدارة قناة ميكي عن التردد الجديد عبر حساباتها الرسمية، مؤكدة وجود ترددين جديدين هذا العام، أحدهما للنايل سات والآخر لقمر العرب سات الصناعي، وأشارت إلى تجديد المحتوى وتحسين جودة البث، داعية من يرغب في متابعتها إلى استقبال القناة، وإليكم تفاصيل الاستقبال:

التردد المعلن عنه من قبل إدارة قناة ميكي للنايل سات هو 11526.

الاستقطاب عموديًا.

معدل الترميز هو 27500.

معامل التصحيح هو ⅞.

تردد قناة ميكي عرب سات

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم استقبال القناة بأعلى جودة عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال المعلومات التالية:

تردد قناة ميكي على العرب سات هو 11528. معامل تصحيح القناة هو ¾. يجب ضبط الاستقطاب وهو أفقي.

محتوى قناة ميكي الفضائية 2024

لقناة ميكي هدف ترغب في تحقيقه، وهو غرس جميع المبادئ والتقاليد الشرقية والعربية بداخل الطفل، بطريقة تتناسب مع سنه، وتجعله طفلًا واعيًا وذهنه نشطًا، تسعى القناة أيضًا لتعزيز المعرفة الدينية والروحية، بالإضافة إلى تعزيز سلوكيات إيجابية مثل التعاون والعمل الجماعي، وبخلاف ذلك، تقدم قناة ميكي تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية بطريقة سلسة وممتعة، مما يسهل عليهم فهمها واستيعابها، تتنوع المحتويات لتشمل برامج أطفال، وأغاني، وأفلام كرتونية، بالإضافة إلى مسلسلات تعليمية وأنشطة تربوية تسهم في نمو الطفل، كما يتم عرض أفلام كرتونية مثل فيلم “السمكة نيمو” و”سندريلا”، وغيرها من الأفلام الممتعة على شاشة القناة، استقبلوها ليستمتع صغاركم بمشاهدة محتواها التربوي والترفيهي.