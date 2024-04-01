مفتوح الان.. رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 والشروط المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية

يبحث العديد من الشباب والفتيات عن رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن زيادة فترة التقديم في المسابقة، كما كشف الجهاز المركزي، من خلال بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن زيادة مدة التقديم للتعاقد مع 11114 معلمًا مساعدًا بكافة المحافظات.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

يتساءل الكثير من الخريجين عن رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، حيث يتم التقديم في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة مسابقة وزارة التربية والتعليم.

وبعد ذلك قم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

ومن ثم يتم الانتظار قليلًا، وسوف تظهر أمامك كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمسابقة.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها في التقديم في مسابقة التربية والتعليم، والتي تتمثل فيما يلي: