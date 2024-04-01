“احجز من موبايلك البطاقة الموحدة”استمارة الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية 2024 بالعراق خطوة بخطوة والاوراق المطلوبة

للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق أصبح أمرًا سهلاً من خلال استخدام حجز استمارة الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية 2024 من خلال بعض الخطوات والرابط المباشر لمديرية الشئون الوطنية الرسمي، وفي السطور التالية سنستكشف عملية ملأ الاستمارة بشكل دقيق والخطوات الضرورية لحجز بطاقتك بسهولة، اكتشف كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على بطاقة الهوية الوطنية 2024 واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال هذه العملية بنجاح.

استمارة الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية 2024

من خلال استمارة الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية 2024، يمكنك بسهولة ويسر الحصول على تجربة حجز سلسة وموثوقة، كما يوفر هذا النظام المبتكر إمكانية حجز المواعيد للخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، مع توفير الوقت والجهد، كما يضمن النظام دقة وسرعة في عملية الحجز والحصول على الموافقات الضرورية. احرص على ملء الاستمارة بمعلومات دقيقة لضمان تجربة حجز ممتازة وخدمة فعالة.

خطوات حجز استمارة البطاقة الوطنية 2024

لحجز موعد البطاقة الوطنية 2024، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مديرية الشؤون الوطنية الرسمي انقر على خيار “الخدمات الإلكترونية” المتاحة. قم بإدخال الرمز التأكيدي المعروض على الشاشة. حدد نموذج حجز موعد للحصول على بطاقة وطنية 2024. قم بملء البيانات المطلوبة. أدخل بريدك الإلكتروني. انقر على رابط “تحميل استمارة الحصول على البطاقة الوطنية” الموجود أسفل الشاشة بجانب ايقونة البرنامج بالاسم (NidQrForm).

بعد اتباع الخطوات السابقة، ستظهر نسخة من بطاقتك الوطنية الحالية استمر في تقديم طلبك للحصول على بطاقة وطنية 2024 عن طريق الخدمة الإلكترونية يرجى الانتقال إلى بوابة الإنترنت الخاصة بجمهورية العراق، كما يجب أن يتم التسجيل لأول مرة لطلب بطاقة وطنية باعتبارها بديلًا عن هوية الأحوال المدنية.

شروط الحجز الإلكتروني البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

للتأكيد على شروط الحجز الإلكتروني لبطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق، إليك قائمة بالشروط الهامة التي يجب مراعاتها:

الجنسية: |يجب على المواطن الراغب في حجز بطاقة الوطنية الموحدة أن يحمل الجنسية العراقية.

|يجب على المواطن الراغب في حجز بطاقة الوطنية الموحدة أن يحمل الجنسية العراقية. العمر: |عمر المتقدم للحجز يجب أن يكون 18 عامًا على الأقل.|

|عمر المتقدم للحجز يجب أن يكون 18 عامًا على الأقل.| تأكيد الحجز: |يجب على المتقدم تأكيد الحجز قبل مرور 3 أيام على المراجعة الإلكترونية.

|يجب على المتقدم تأكيد الحجز قبل مرور 3 أيام على المراجعة الإلكترونية. العطل الرسمية:|تواريخ الحجز غير متاحة خلال العطل الرسمية.

تأكد من امتثالك لهذه الشروط والمعايير المحددة لضمان عملية الحجز الإلكتروني بسلاسة وبدون مشاكل.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الموحدة العراقية

في طريقك لحجز بطاقة الموحدة العراقية، تحتاج إلى اصطحاب الأوراق الرسمية التالية:

الوثائق الجنسية (للزوج والزوجة) الأصلية والمستنسخة يجب توفير نسخة من الجنسية لكل من الزوج والزوجة، سواء الأصلية أو المستنسخة. شهادة الجنسية (للزوج والزوجة) الأصلية والمستنسخة ضرورية لإثبات الجنسية، يجب تقديم شهادة الجنسية للزوج والزوجة في الشكلين الأصلي والمستنسخ. بطاقة سكن الأسرة في حال عدم امتلاك الزوج بطاقة سكن، يتعين تقديم بطاقة سكن والده. عقد الزواج يجب تقديم عقد الزواج كوثيقة رسمية تثبت حالة الزواج. ملء استمارة الطلب يُطلب منك ملء استمارة الطلب بجميع البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

من خلال الالتزام بتلك الخطوات وتقديم الوثائق المطلوبة، ستتمكن من حجز بطاقة الموحدة العراقية بكل يسر وسهولة.