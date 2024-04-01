اتحدد رسمي.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وكيفية الاستعلام عن راتبك التقاع mof.gov.iq

من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين في الآونة الأخيرة هي موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، حيث أن الحكومة العراقية قررت زيادة الرواتب الخاصة بالأشخاص المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وذلك حرصًا من الدولة على إعانة هذه الفئة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من غلاء أسعار ومعيشة، كما أن الحكومة العراقية تريد توجيه الشكر للأشخاص الذين ساهموا بالعمل في بناء الدولة بكل إخلاص وحب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

خلال النقاط القادمة سوف نوضح موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وأهم المعلومات المتعلقة به:

طبقًا لما قامت الحكومة العراقية بتحديده فإن موعد صرف هذه الرواتب يبدأ من اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

وذلك في حال عدم تعارض هذا اليوم مع أي عطلات رسمية.

أما في حالة كان اليوم الأول من الشهر يوافق عطلة رسمية فإنه يتم تأجيل صرف الرواتب إلى اليوم التالي.

والجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة في سلم رواتب الأشخاص المتقاعدين تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دينار عراقي.

وأخيرًا يجب التنويه أن هذه الزيادة سوف يتم تطبيقها لجميع الأشخاص المتقاعدين، عدا الفئة التي تتقاضى راتب شهري يبدأ من مليون دينار عراقي فما فوق.

طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد بعد الزيادة الجديدة

للإستعلام عن الرواتب إتبع الآتي: