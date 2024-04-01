الحق جهز كحك العيد.. فلكيا موعد عيد الفطر المبارك 2024 – الحق اعرف ايام اجازتك امتي

يرغب الكثير من المسلمين في جميع الدول معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2024، حيث ينتظر الصغير والكبير فرحة العيد كل عام، ومن ثم تبدأ الأسر بإعداد كافة التجهيزات لاستقبال العيد، وذلك من خلال تجهيز الكعك والبسكويت، وأيضًا شراء الملابس، بالإضافة إلى الاستعداد للذهاب لصلاة العيد، وأيضًا الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر المبارك 2024، وذلك في حال ثبوت رؤية الهلال، سوف يكون يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع من شهر إبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضًا سوف يكون أول أيام شهر شوال الهجري، ولكن في حالة عدم ثبوت الرؤية؛ فإن شهر رمضان هذا العام سوف يكون ثلاثون يوم، ومن ثم فإن يوم الأربعاء الموافق عشرة أبريل هو اليوم الأول لشهر شوال، ومن ثم يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أكد معهد البحوث الفلكية والجغرافية أن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن من المنتظر أن تحسم دار الإفتاء المصرية الجدل وذلك بعد استطلاع هلال شهر شوال، ومن ثم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد عيد الفطر المبارك، وبالإضافة إلى أن صلاة العيد في محافظة القاهرة سوف تكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

لم يعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حتى الآن عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وكذلك عدد أيامها، ولكن من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر أبريل القادم، وكذلك تستمر الإجازة حتى يوم الثاني عشر من أبريل للعاملين في القطاعين العام والخاص، من ثم فإن إجازة عيد الفطر المبارك من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وبالتالي يحصل الموظف على راتبه كاملًا، ومن ثم بدون أي خصم، وذلك في حالة التزام الموظف بالعودة إلى العمل بعد انتهاء مدة الإجازة المحددة.