افرح وزقطط ياعم.. شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع العام لعام 2024

من العبارات التي لفتت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة العاملين في القطاع الحكومي والخاص، هي إرشادات الحصول على التقاعد المبكر في عام 2024، حيث يرغب هؤلاء الأفراد في التقاعد قبل بلوغ السن المحددة في عقود العمل بموجب قانون المعاشات والتأمينات، سواء كان ذلك إلزامياً أو اختيارياً ويخضع القطاعان العام والخاص لأنظمة مختلفة.

متطلبات التقاعد المبكر للعاملين في القطاع العام

تحدد المادة 21 من القانون المرجعي متطلبات التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام والحكومة وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

يجب أن يكون لدى الموظف الوقت الكافي لتغطية برنامج التأمين ضد الشيخوخة والعجز؛ أن يكون مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي يعادل 50% على الأقل من الراتب السابق

لكي يحصل الموظف على معاش تقاعدي يعادل 50% على الأقل من آخر أجر له قبل التقاعد، يجب أن يكون الموظف قد أكمل فترة كافية من الوقت كعضو في برنامج التأمين ضد الشيخوخة والعجز.

ويجب ألا تقل قيمة المعاش عند حصوله على حقوقه التقاعدية عن 65% من الحد الأدنى المسموح به للاشتراكات في تأمين التقاعد.

أن تكون لديه مدة خدمة تأمينية لا تقل عن عشرين سنة في القطاع العام وبحلول يناير 2025، سيصبح هذا خمسة وعشرين عامًا.

أن يكون الحد الأدنى لمدة عضويته ثلاثة أشهر متتالية، أو ستة أشهر غير متتالية.

تفعيل قواعد التقاعد المبكر الجديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2024

إرشادات القطاع الخاص للتقاعد المبكر

في القطاع الخاص لا يجوز للموظف أن يتقاعد مبكراً إلا إذا توافرت الشروط التالية:

يجب أن تتجاوز مدة عضوية التأمين الحد الأدنى المطلوب لاستحقاقات التقاعد.

عند تمديد العضوية لمدة خمس سنوات إضافية، يعتبر ذلك متسقاً، مما يسمح للمشترك بالاستفادة من كافة الامتيازات والمزايا التأمينية.

ولكي يحصل على خمس وعشرين سنة تأمينية بحلول العام المقبل، وهو 2025، يجب أن يكون قد أكمل مدة تأمين لا تقل عن عشرين سنة.

كيفية تحديد المعاش المبكر؟

من الممكن حساب قيمة المعاش التقاعدي المقدم لكل موظف حكومي باستخدام الصيغة التالية: