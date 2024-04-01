اسماء الوجبة السابعة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq ووزارة العمل molsa.gov.iq

الملايين من العراقيين يبحثون الآن على اسماء الوجبة السابعة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي كان من المقرر لها أن تصرف منذ فترة طويلة وكانت أخر المواعيد المتوقعة للصرف قبل بداية شهر رمضان ولكن هذا ما لم يحدث وصدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستفدين من الرعاية ولم تصرف لهم الدفعة الأخيرة مما ادخلهم شهر رمضان وهم في حالة من الغضب والغم والهم، فكما نعلم جميعا أن شهر رمضان له طقوس خاصة ويحتاج إلى الكثير من الأموال الضخمة، ومن خلال ما تبقي من السطور سنخبركم بتفاصيل الوجبة السابعة من الرعاية.

اسماء الوجبة السابعة

اسماء الوجبة السابعة التي تشعل البحث عبر الانترنت خلال الوقت الحالي وضعت لها وزارة العمل عدة شروط خاصة للحصول عليها والتي لا يمكن لأحد ان ينضم للرعاية الاجتماعية بدون أحدهم وهي كما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالعراق اقامة كاملة.

ألا يقل عدد افراد اسرته عن 4 افراد على الأقل.

ألا يمتلك المتقدم اي عقارات باهظة الثمن او ممتلاكات.

ألا يمتلك المتقدم اي سجلات تجارية.

تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت احقيته في الحصول على الرعاية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعلان اسماء المشمولين بالوجبة السابعة قبل عيد الفطر المبارك الذي لم يتبقي عليه إلا 8 أيام فقط، ويمكنكم المتابعة والاستعلام لحظة لحظة لمعرفة هل اسمك من المقبولين ام لا من خلال تلك الخطوان: