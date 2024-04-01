خبر زي السكر للمصريين.. وزارة القوي العاملة توضح رابط الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة قبل العيد 2024

يفكر ملايين المصريين حاليًا في ربط موقع وزارة القوى العاملة بمنحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024، حيث يقدم هذا البرنامج مساعدات مالية بقيمة ألف جنيه للفئات المحتاجة والعادية، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية وأهم المتطلبات الأساسية، التي للنظر إليه في القبول والحصول على هذه المنحة، ويجب على المتقدمين استيفاء هذه المتطلبات وسنخبرك أيضًا بالإجراء والرابط الذي سيتم استخدامه لتقديم طلب المساعدة هذا.

رابط الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يمكنك بسهولة طلب معلومات عن هذه المنحة إلكترونيا لأن ملايين المصريين يسجلون طلباتهم للحصول على علاوة العمالة غير المنتظمة لعام 2024 من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم للفئات المحتاجة من قبل وزارة العمل المصرية وسنشرح الرابط والخطوات اللازمة للتقديم في السطور التالية.

اضغط على هذا الرابط لزيارة موقع وزارة القوى العاملة .

منحة العمالة غير المنتظمة.

تقديم كافة التفاصيل اللازمة.

بعد ذلك، تأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

– تدوين اسم مقدم الطلب ورقم الهاتف المحمول.

راجع كل التفاصيل التي أدخلتها.

وأخيرا الضغط على رمز التسجيل.

مكافأة ألف جنيه (2024) للعمالة الغير منتظمة

ويجب استيفاء المتطلبات التالية حتى تتم عملية التسجيل لمساعدة العمالة غير المنتظمة في عام 2024 وقد وضعت الوزارة هذه المتطلبات لتحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم أكثر من غيرها.

يجب أن يكون المرشح مصري الجنسية وله عنوان دائم في مصر.

وبالتالي، فإن الفئة العمرية لمقدم الطلب هي 18 سنة إلى 60 سنة.

يجب أن يكون المرشح خاليًا من أي سجلات جنائية وغير مسجل بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بأي قضية.

لا يشترط أن يكون لدى مرشح التسجيل مصدر دخل ثابت.

آلية الصرف: