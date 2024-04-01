“لمتعة حقيقية باللعبة”شفرات جاتا 5 للكمبيوتر وللأجهزة اللوحية لزيادة المعدات والأسلحة والقدرات الخاصة

واحدة من ألعاب المغامرات ضمن الألعاب التي تمنحك عالم مفتوح للعب هي لعبة جاتا، ونسخة 5 بالتحديد تمتلك مكانة خاصة بين المستخدمين، وأغلب المستخدمين يحتاجون لزيادة التمتع باللعبة أثناء استخدامها، لهذا يتساءلون عن شفرات جاتا 5 للكمبيوتر والأجهزة اللوحية، حيث الشفرات تُزيد من إمكانياتك باللعبة، وتجعلك تقوم بأشياءًا جديدة وأكثر متعة وعلى غير المعتاد، فدعونا نذكر لكم كلمات سر جراند ثفت أوتو 5.

شفرات جاتا 5 الجديدة

بعد تحميل لعبة جاتا 5 على جهازك، سوف تجد بحوزتك بضعًا من الأسلحة التي يمكن اللعب بها وتنفيذ المهمات من خلالها، ولكن مع تثبيتك لأكثر من شفرة بعد فتح اللعبة، ستجد إمكانيات أكثر وقوى خارقة تُزيد من متعتك حقًا خلال اللعبة، والشفرات تتنوع ما بين أسلحة وطائرات وسيارات وأيضًا قوى خارقة ومزايا أخرى، وتأتي بعضًا من هذه الشفرات على هذا النحو:

شفرات على الأندرويد والكمبيوتر

قوة خارقة: PAINKILLER.

السير بسرعة: CATCHME.

قفز الشخص من داخل طائرة أو مظلة: SKYDIVE.

زخيرة كاملة لا تنتهي: TOOLUP.

مطاردة الشرطة لك: FUGITIVE.

شفرات على الإكس بوكس

زيادة القوة: RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y.

الموت: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB.

أسلحة: Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB.

رصاص متفجر من السلاح: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1.

زيادة السرعة: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE.

شفرات على البلاي ستيشن