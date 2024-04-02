الغالي الرخيص.. بكام أسعار كحك العيد 2024 في جميع المحلات بسكو مصر والعبد وإيتوال ولابوار

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ترتفع معدلات البحث عن أسعار كحك العيد 2024، حيث يتوجه الكثير من المواطنين إلى المخابز والمحلات للاستفسار عن الأسعار، حيث يعد كعك العيد من العادات التي تسبب البهجة والفرحة للكبير والصغير، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

أسعار كحك العيد 2024

أعلنت وزارة التموين عن أسعار كحك العيد 2024، حيث تتمثل فيما يلي:

يصل سعر علبة بسكويت نشادر حوالي 150 جنيهًا.

أما سعر كعك سادة يصل 150 جنيهًا.

وكذلك أيضًا يصل كعك ملبن حوالي 140 جنيهًا.

أما كعك العيد بالمكسرات يصل سعره حوالي 210 جنيهًا.

أما سعر الغريبة السادة يصل حوالى 160 جنيهًا للكيلو.

ومن ثم تصل أسعار غريبة اللوز حولي 200 جنيه.

كما يتوفر بيتي فور عادي بسعر 170 جنيهًا.

وكذلك أيضًا بيتي فور لوكس بسعر 200 جنيه.

كما يصل سعر بيتي فور سابليه حوالي 200 جنيه.

ومن ثم يُمكن شراء الكوكيز بسعر يصل إلى 170 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في محلات العبد 2024

يرغب الكثير في معرفة أسعار كحك العيد في محلات العبد، والتي تتمثل في التالي: