اقتصاد
الغالي الرخيص.. بكام أسعار كحك العيد 2024 في جميع المحلات بسكو مصر والعبد وإيتوال ولابوار
مع اقتراب عيد الفطر المبارك ترتفع معدلات البحث عن أسعار كحك العيد 2024، حيث يتوجه الكثير من المواطنين إلى المخابز والمحلات للاستفسار عن الأسعار، حيث يعد كعك العيد من العادات التي تسبب البهجة والفرحة للكبير والصغير، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
أسعار كحك العيد 2024
أعلنت وزارة التموين عن أسعار كحك العيد 2024، حيث تتمثل فيما يلي:
- يصل سعر علبة بسكويت نشادر حوالي 150 جنيهًا.
- أما سعر كعك سادة يصل 150 جنيهًا.
- وكذلك أيضًا يصل كعك ملبن حوالي 140 جنيهًا.
- أما كعك العيد بالمكسرات يصل سعره حوالي 210 جنيهًا.
- أما سعر الغريبة السادة يصل حوالى 160 جنيهًا للكيلو.
- ومن ثم تصل أسعار غريبة اللوز حولي 200 جنيه.
- كما يتوفر بيتي فور عادي بسعر 170 جنيهًا.
- وكذلك أيضًا بيتي فور لوكس بسعر 200 جنيه.
- كما يصل سعر بيتي فور سابليه حوالي 200 جنيه.
- ومن ثم يُمكن شراء الكوكيز بسعر يصل إلى 170 جنيهًا.
أسعار كحك العيد في محلات العبد 2024
يرغب الكثير في معرفة أسعار كحك العيد في محلات العبد، والتي تتمثل في التالي:
- يصل سعر 1 كيلو كحك مشكل إلى 250 جنيه مصري.
- كما يصل سعر كيلو كحك بالشوكولاتة إلى 125 جنيه مصري.
- أما سعر علبة كحك وبسكويت مشكلة 1 كيلو يصل إلى 230 جنيه مصري.
- وكذلك أيضًا يصل سعر علبة كحك سادة 16 قطعة 120 جنيه مصري.
- ومن ثم يصل سعر كحك سادة ميني 18 قطعة إلى حوالي 146 جنيه مصري.
- وكذلك يصل سعر علبة كحك عجمية 16 قطعة إلى 120 جنيه مصري.
- كما يصل سعر كحك فسدق 16 قطعة حوالي 170 جنيه مصري.
- وكذلك أيضًا يصل سعر علبة كحك ملبن 16 قطعة إلى 120 جنيه مصري.
- أما سعر بسكويت البرتقال 36 قطعة يصل إلى 110 جنيه مصري.
- وكذلك يصل سعر علبة بسكويت سادة 36 قطعة إلى 110 جنيه مصري.
- أما سعر بسكويت شوكولاتة علبة 36 قطعة يصل حوالي 115 جنيه مصري.
- كما يصل سعر علبة بسكويت مشكل 1 كيلو جرام إلى 200 جنيه مصري.
- وكذلك يصل سعر البيتي فور ميكس مكسرات 32 قطعة إلى 160 جنيه مصري.