افرحوا يلا وهيصوا.. موعد اجازه عيد الفطر المبارك 1445 – 2024 في الدول العربية

قارب الشهر الكريم على الانتهاء، ومن بعده تأتي إجازة عيد الفطر المبارك، ونجد المواطنين بالدول العربية يتساءلون عن موعد اجازه عيد الفطر المبارك، ونوضح لكم بعض الدول التي أعلنت عن عُطلة عيد الفطر بها، والتي من بينها العراق ومصر والمملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا.

موعد اجازه عيد الفطر المبارك 1445

يشغل بال المسلمين والمسلمات من كل أنحاء العالم وخصوصًا العربي التعرف على موعد الإجازة لعيد الفطر المبارك، بحيث يستعدوا للعيد بالعادات والتقاليد التي يتم التجهيز لها، حيث شراء الملابس الجديدة والاهتمام بالمنزل وتجهيز الحلويات وحجز عُطلة العيد، بالإضافة لعدد من الأمور الأخرى، وبعض الدول حددت الإجازة لتكون على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر في الكويت

إجازة عيد الفطر بدولة الكويت ممتدة أربع أيام بعد العيد، بمعني أن الإجازة خمس أيام تبدأ من يوم 29 رمضان وحتى اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك، حيث يتعطل العمل بجميع الجهات الحكومية لخمس أيام متواصلة.

إجازة عيد الفطر بالإمارات

وضح مجلس الوزراء الإماراتي أن إجازة العيد تبدأ يوم 29 رمضان، حيث من يوم الاثنين 8 ابريل وإلى يوم السبت 12 أبريل، ولأن العطلة الأسبوعية بالإمارات يوم الأحد، فمتوقع الرجعة صباح الاثنين 14 أبريل.

إجازة عيد الفطر في الأردن

حسب قرار مجلس الوزراء الأردني، فإن إجازة عيد الفطر تبدأ الثلاثاء 9 أبريل ومستمرة إلى يوم 12 أبريل، على أن يكون الرجعة يوم السبت أو الأحد حسب الدوام في الجهات الحكومية.

موعد اجازه عيد الفطر المبارك العراق

ذكر مجلس الوزراء العراقي أن عطلة عيد الفطر تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل لعام 2024 ومستمرة إلى يوم 13 من نفس الشهر، حيث من صباح يوم الأحد ترجع المؤسسات الحكومية لاستئناف عملها من جديد.

إجازة عيد الفطر في السعودية

تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 9 أبريل لعام 2024 وتمتد الإجازة أربعة أيام في جميع القطاعات الحكومية، وتقريبًا مثله بالقطاع الخاص.

موعد اجازه عيد الفطر المبارك بمصر

حسب ما وضحته الجهات المسؤولة حتى الآن، فمتوقع أن تبدأ الإجازة يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل لعام 2024، على أن يكون الرجعة للعمل من جديد بعد يوم الأحد 14 من أبريل لعام 2024، حيث الإجازة من الأربعاء حتى الأحد.