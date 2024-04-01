تكنولوجيا
أحدث إبداعات هونر: ساعة Honor Watch GS 4 تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة
تُعد ساعة Honor Watch GS 4 آخر ما قدمته شركة هونر في عالم الساعات الذكية، حيث تجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتطورة، تأتي هذه الساعة لتلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الدقة والأداء العالي، مع مراعاة الأسلوب العصري في التصميم في هذا المقال، سنستعرض مميزات وعيوب ساعة Honor Watch GS 4، بالإضافة إلى سعرها في السعودية والألوان المتاحة منها.
المواصفات
|الشاشة
|AMOLED 1.43 بوصة
|الدقة
|466 x 466 بكسل
|البطارية
|451 ملي أمبير
|التخزين
|4GB و 32MB RAM
|مقاومة الماء
|حتى 50 متر
|الألوان المتاحة
|أسود، فولاذي، ذهبي
المميزات
- تصميم أنيق وعصري.
- شاشة AMOLED عالية الدقة.
- مقاومة للماء حتى عمق 50 متر.
- مجموعة واسعة من أوضاع الرياضة.
- مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.
- دعم NFC في الصين.
- بطارية تدوم لفترة طويلة.
- تتبع دقيق للأنشطة اليومية.
- دعم الدفع عبر الهاتف المحمول.
- أسعار تنافسية في السوق السعودي.
- سعر الساعة.. 413 ريال سعودي.
العيوب
- لا يدعم الواي فاي.
- لا يوجد دعم لشبكات الاتصال الخلوية.
- لا توجد حماية للشاشة ضد الخدوش.
- لا يدعم الشحن اللاسلكي.
- لا توجد معلومات عن المعالج والشريحة.
- لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.
- السطوع الافتراضي قد لا يكون كافيًا في جميع الظروف.
- لا يدعم eSIM.
تقدم ساعة Honor Watch GS 4 تجربة مستخدم متميزة بفضل مواصفاتها التقنية العالية وتصميمها الأنيق، وعلى الرغم من بعض العيوب، فإن السعر التنافسي والمميزات العديدة تجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين في السعودية وحول العالم.