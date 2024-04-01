مش هتصدق مين ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 22 على قناة mbc مصر …. حلقة جامدة ورد فعل الضيف غريب

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 22، ضحية جديدة يبحث عنها عشاق ومحبي برنامج رامز جلال 2024، الذي أصبح من أهم وأشهر البرامج التي يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، والتي كالعادة تنال على إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء الجمهورية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ جمهور الفنان رامز جلال في البحث عن ضحايا رامز جلال الحلقة 22 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 22

يسعى عدد كبير من المشاهدين في التعرف على ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 22 ، والتي من المتوقع أن تكون للفنان أحمد زاهر والفنان محمد هنيدي، وكالعادة يسعى رامز جلال في تغيير فكرة المقلب إلا أنه هذا العام تعمد أن يكون للبرنامج رسالة سامية وهي أن يقوم بإستضافة نجمين أو لاعبين أو اثنان من الشخصيات العامة على أن يكون بينهما خلاف ويتمكن رامز خلال الحلقة من الصلح بينهما ويخرجا من الحلقة وهم لا توجد بينهما أي خلافات ، ويستضيف رامز جلال عدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية والعربية ومنهم: الفنان أحمد السقا وباسم السمرا، وأيتن عامر وسمية الخشاب، والفنان محمد ثروت ومحمد ههنيدي وأحمد حلمي وأحمد داش، ونجوم كرة القدم لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ، الشناوي أبو جبل وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات المعروفة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 22

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:13 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:13 مساءً بتوقيت السعودية، وتعاد الحلقة في الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات البرنامج بدون فواصل او اعلانات على منصة شاهد vip.