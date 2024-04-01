“ســجل وحـصل4000 دولار أمريكي“ التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 للحصول على العملات الأجنبية fcms.cbl.gov.ly

قام البنك المركزي الليبي بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله التسجيل للحصول على العملات الأجنبية والتي تصل قدرها نحو 4000 دولار أمريكي ويجب العلم أنه يتم استخدام تلك العملات في الأغراض الشخصية وقام البنك بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على العملات الأجنبية وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا 2024.

التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا 2024

قام البنك المركزي بإطلاق تلك المنظومة والتي تساعد المواطنين في الحصول على العملات الأجنبية، كما أنها تحرص على توزيع تلك العملات بشكل عادل، للتسجيل من أجل حجز 4000 دولار أمريكي يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي في ليبيا. يرجى إنشاء حساب خاص بك من خلال اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة. يرجى إدخال رقم هاتف يعمل. يتطلب منك إدخال رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر. قم بتأكيد الحساب الخاص بك من خلال إدخال كود التحقق الذي سوف يصلك على رقم الهاتف الخاص بك أو البريد الإلكتروني. يجب الذهاب إلى خانة حجز العملات الأجنبية وقم بتقديم الطلب وانتظر حتى يتم تحديد موعد لك وإخبارك به.

شروط الحصول على العملات الأجنبية بالعراق 2024

للحصول على العملات الأجنبية يجب توافر مجموعة من الشروط والتي تتمثل في: