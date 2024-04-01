شوف اسمك معاهم.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 عبر منصة مظلتي mazalty.com

ينتظر الشعب العراقي بفارغ الصبر معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من هذا الدعم المادي، ويأتي هذا الدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف مساعدة الفئات المحتاجة والفقيرة التي تستوفي الشروط المطلوبة، وتؤكد الوزارة أن عملية فحص الطلبات تتم بأقصى درجات الدقة للتحقق من الأهلية، وأنه من المتوقع إعلان النتائج في الساعات القادمة، ويمكن للمواطنين الاطلاع على أسماء المستفيدين بسهولة وسرعة من خلال خدمة الاستعلام التي وفرتها الحكومة العراقية لكافة المواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للحكومة العراقية أنها ستقوم بإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة خلال الساعات القليلة القادمة، يأتي هذا الإعلان بهدف ضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم في خلال شهر رمضان قبل حلول العيد للحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية، لابد من استيفاء عدة شروط، بما في ذلك أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيمًا في العراق بشكل دائم، وأن يكون عدد أفراد أسرته لا يقل عن أربعة أشخاص، وسيتم صرف هذه الرواتب وفقًا لجدول زمني محدد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا، حيث سيتم التواصل مع جميع المستحقين لترتيبات الصرف، وللاطلاع على كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، يُمكن زيارة موقع منصة “مظلتي” أو موقع وزارة العمل العراقية بعد اعتماد الأسماء من قبل السيد الوزير خلال الأيام القادمة بعد انتهاء أعمال الفحص.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

إن عملية الاستعلام معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة تتم بشكل فوري وإلكتروني، وإليك خطوات الاستعلام، وهي: