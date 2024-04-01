بسكويت بالشاي ولبن! طريقة عمل بسكويت الشاي بأكثر من طريقة في أيام العيد

تعتبر القراقيش من المخبوزات التقليدية والشهية في المطبخ العربي، حيث تعتمد على مكونات بسيطة مثل الدقيق، والسمن، والسكر، والحليب، تتميز هذه المخبوزات بقوامها الهش واللذيذ، لذلك هي اختيار مثالي لتناولها مع فنجان من الشاي الساخن في أوقات الإسترخاء، تتطلب عملية تحضير القراقيش بعض الخطوات البسيطة مثل خلط المكونات وتخمير العجينة، ومن ثم تشكيلها وخبزها في الفرن، لتكون جاهزة لتقدم وتستمتع بها مع العائلة والأصدقاء وللمزيد تابعونا.

طريقة عمل قراقيش الأفران

مقادير القراقيش بالشمر والينسون، لتحضير القراقيش نحتاج إلى المكونات التالية:

كيلو طحين أبيض.

كوبين سمن بلدي.

ملعقة كبيرة يانسون.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة كبيرة شمر.

ملعقة صغيرة سكر أبيض.

كوب حليب دافئ.

رشه صغيرة ملح.

طريقة تحضير القراقيش بالشمر والينسون

بعد إحضار المكونات السابقة نقوم بإتباع الخطوات التالية: