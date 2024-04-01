سكن skull Trooper وRaptor 😍طريقة الحصول على سكنات فورت نايت Fortnite مجانا !! جدد شخصيتك في اللعبة 💪

تعتبر لعبة فورت نايت واحدة من الألعاب الإلكترونية المفضلة لدى الكثير ويقبل على تحميلها جميع الفئات العمرية من مختلف البلاد، وهي تعتمد في لعبها على بناء السكنات من أجل الإختباء من الأعداء، لذلك يتساءل عدد كبير من مستخدمي اللعبة عن خطوات الحصول على سكنات فورت نايت مجانا وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات الحصول على سكنات فورت نايت مجانا

للحصول على سكنات مجانية داخل لعبة فورت نايت يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في التالي:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة.

يرجى تدوين الحساب الخاص بك داخل اللعبة.

بمجرد إدخال الحساب سوف تظهر لك قائمة تضم مجموعة كبيرة من الهدايا.

يمكن اختيار سكن واحد فقط من السكنات المقترحة ولا يمكن تغيير بعد الاختيار

بمجرد فتح اللعبة سوف تجد تم إضافة السكن بالفعل دون الحاجة إلى دفع رسوم.

سكنات فورت نايت

يوجد العديد من السكنات المتنوعة داخل فورت نايت ومن أبرزهم: