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سكن skull Trooper وRaptor 😍طريقة الحصول على سكنات فورت نايت Fortnite مجانا !! جدد شخصيتك في اللعبة 💪
Fortnite
تعتبر لعبة فورت نايت واحدة من الألعاب الإلكترونية المفضلة لدى الكثير ويقبل على تحميلها جميع الفئات العمرية من مختلف البلاد، وهي تعتمد في لعبها على بناء السكنات من أجل الإختباء من الأعداء، لذلك يتساءل عدد كبير من مستخدمي اللعبة عن خطوات الحصول على سكنات فورت نايت مجانا وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
خطوات الحصول على سكنات فورت نايت مجانا
للحصول على سكنات مجانية داخل لعبة فورت نايت يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في التالي:
- في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة.
- يرجى تدوين الحساب الخاص بك داخل اللعبة.
- بمجرد إدخال الحساب سوف تظهر لك قائمة تضم مجموعة كبيرة من الهدايا.
- يمكن اختيار سكن واحد فقط من السكنات المقترحة ولا يمكن تغيير بعد الاختيار
- بمجرد فتح اللعبة سوف تجد تم إضافة السكن بالفعل دون الحاجة إلى دفع رسوم.
سكنات فورت نايت
يوجد العديد من السكنات المتنوعة داخل فورت نايت ومن أبرزهم:
- سكن ميداس وهو رجل الذهب في الموسم الثاني.
- سكن الفارس الأحمر وهو سكن ملون باللون الأحمر، يصاحبه يلبس رداء أسود به خطوط حمراء.
- سكن بلاك نايت وهو من أقدم السكنات الموجودة في اللعبة.
- سكن سكلتون وهو مصنف من أفضل ثاني سكن داخل اللعبة وتم تصميمه على شكل هيكل عظمي.
- سكن Ravan وهو لونه اسود ومن السكنات الأكثر شعبية داخل اللعبة.
- سكن Drift ومن من أقدم سكنات اللعبة ويحبه الكثير من اللاعبين.
- سكن Lynx وهو يأخذ شكل مميز عن السكنات الأخرى.
- سكن Raptor وهو سكن يلبس إرتداء طائرة وسماعات أذن.
- سكن Tyhard وهو واحد من السكنات النادرة داخل اللعبة ويحبه الكثير من اللاعبين.