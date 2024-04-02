“مبرووك عليك القبض” صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق بالزيادة الجديدة والاستعلام عبر mof.gov.iq

قامت وزارة المالية العراقية بالبدء في صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق خلال الساعات الجارية، حيث منذ اتخاذ الوزارة لقرار الزيادة حيال إيداع الرواتب المعيشية المصاحب لها دعم الدولة العراقية لتلك الفئة تقديرًا لتفانيهم في العمل جراء مسيرتهم العملية، وقد أكدت وزارة المالية بمواصلة أخذ كامل التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين باعتبارها غاية إنسانية هامة في ظل الظروف الراهنة، فإليكم كافة التفاصيل.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق

أعلن مصرف الرشيد عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق للمستحقين، ذلك اليوم الذي يترقبه المواطنين خاصة بعد صدور قرار الزيادة الجديدة التي تم حسمها لتصبح بزيادة 100 ألف دينار عراقي لكل من يتقاضى راتب أقل من مليون دينار، ليكون جدول الصرف بالزيادة الجديدة على النحو الآتي:-

من يتقاضون معاش بقيمة 500 ألف دينار تصبح بعد الزيادة بقيمة 600 ألف دينار.

أما من يتقاضون معاش 550 ألف دينار بعد الزيادة بقيمة 650 ألف دينار

من يحصلون على معاش 600 ألف دينار بعد الزيادة تصبح بقيمة 700 ألف دينار.

من يتقاضون معاش 650 ألف دينار على راتب بعد الزيادة 700 ألف دينار.

أما من يحصلون على معاش 700 ألف دينار بعد الزيادة يكون بقيمة 800 ألف دينار.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر إبريل 2024

تسود حالة من الترقب والانتظار لموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق مما دفع الراغبين في الاستعلام عن الرواتب بعد الزيادة بالبحث عنها، فهذا الذي وفرته الدولة عبر الرابط المخصص جراء إتباع خطوات الاستعلام التالية:-