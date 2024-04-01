تنزيل اخر اصدار ضد الحظر.. إضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق تبهر جميع المستخدمين في التحديث الأخير

تم الإعلان مؤخرًا عن ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، حيث يتم إجراء تحديثات جديدة ومستمرة توفر للمستخدمين تجربة استثنائية ومزايا رائعة، كما أن تلك التحديثات ساهمت في اكتساب التطبيق شعبية كبيرة وجعلته الأشهر بين تطبيقات المراسلة المتوفرة حاليًا، كذلك فإنه يعد أفضل نسخة من تطبيق واتساب الرسمي، وذلك بفضل تقديمه الكثير من الخصائص المبتكرة والجديدة التي تساهم أيضًا في زيادة نسب الأمان والخصوصية داخل التطبيق.

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق

يوجد العديد من التحديثات الرائعة التي تم توفيرها للمستخدمين بصورة متتالية، وفي التحديث الأخير للتطبيق تم إضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، وسوف نوضح جميع المزايا الجديدة المتوفرة في التطبيق فيما يلي:

أولًا يوفر التطبيق إمكانية رائعة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو بحجم كبير، حيث يمكن إرسال 100 صورة دفعة واحدة.

كذلك تمت إضافة ميزة ضد الحظر في التطبيق.

وأيضًا تم تزويد التطبيق بالكثير من لغات الترجمة.

بالإضافة إلى إمكانية إخفاء التطبيق.

بينما يمكن للمستخدمين تحميل الرموز التعبيرية والخلفيات بعدد أكبر.

وأخيرًا من أهم مزايا التطبيق هو وضع الشبح.

طريقة تنزيل واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus أحدث إصدار

يمكن تنزيل الإصدار الأخير من تطبيق واتساب بلس الأزرق من خلال الخطوات التالية: