«هتقبض المعاش بالزيادة يمعلم» مفاجأة كبيرة في معاشات شهر ابريل… جهز محفظتك هتقبض بالزيادة..!!

تعد صرف المعاشات من أهم الأمور التي تشغل بال كل فرد من المجتمع، فهي تعتبر مصدر رزق وعيش للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المعاشات لتوفير احتياجاتهم الأساسية وتأمين مستقبلهم المالي، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قرار هام لصرف المعاشات في شهر أبريل 2024 بزيادة تصل إلى 15% لكل الفئات.

زيادة المعاشات

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز حياة المتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم، وتأتي الزيادة بناءً على الدراسات والتحليلات التي أجرتها الوزارة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المتقاعدين، ويأتي هذا القرار في الوقت المناسب لمساعدة المواطنين في تكوين مخططاتهم المالية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تتضمن هذه الزيادة تغطية جميع الفئات المستحقة للمعاشات بما في ذلك المتقاعدين والأسر المنهمكة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتأتي هذه الزيادة لتعكس التزام الدولة بدعم المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية، وتشجيعهم على الاستمرار في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة ستكون بنسبة 15% من قيمة المعاش الشهري لكل فرد، مما يعتبر زيادة هامة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمستحقين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وبهذا القرار، تؤكد الحكومة مرة أخرى على التزامها بتحسين حياة المواطنين وضمان توفير الرعاية الاجتماعية للجميع.

موعد صرف المعاشات

نتيجة للبحث المكثف والمتواصل من جانب العديد من المواطنين المستفيدين من المعاشات بشأن تاريخ صرف المعاشات في شهر أبريل من العام 2024، أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بياناً يفيد بأنه من المقرر بدء عملية صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل المقبل في اليوم الأول منه، وهو يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2024، وسيستمر هذا الصرف حتى اليوم السادس من الشهر نفسه، وذلك في جميع فروع البريد التابعة للهيئة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.