المفاجئة المنتظرة مع رامز جلال ح22.. ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 22 الثانية والعشرون.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 22 في انتظارهم المتابعين بحالة من التشويق والهفة للاستمتاع بالمشاهدة لأن الحلقة الماضية كانت حلقة مميزة تصدرت محركات البحث، استطاع رامز جلال أن يفعل ما لا يفعله الكثير ويبذل جهده من أجل إنهاء الخلاف بين عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي وبالفعل نجح رامز أن يكون سببا في الصلح، كما أن رامز كان سبب في صلح النجمتين أين عامر وسمية الخشاب ومي عمر ونجلاء بدر

وليس فقط بل نجح في مصالحة أحمد السقا وباسم سمرة ومحمد لطفي ومحمد شاهين ومها أحمد وفادي خفاجة، وفي الحلقات الماضية حقق رامز جاب من الأخر ملايين المشاهدات لتميز برنامج عن السنوات الماضية بعد أن اعتقد البعض أن رامز لم يقوم بالمشاركة في السباق الرمضاني، خلال موقعنا البديل نستعرض لكم ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 22.

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 22

هناك ضحايا جدد ينتظرهم الجمهور في الحلقات الأخيرة من برنامج المقالب رامز جلال الذي غير فكرته وخرج عن النمط المعتاد وقدم برنامج فريد من نوعه وبدل الضحية الواحدة يكون هناك ضحيتين، وفي كل حلقة يتم عرضها يستمتع الجمهور بأجواء البرنامج من الدقيقة الأولى حتى نهاية الحلقة دون ملل، وترتفع مؤشرات البحث اليوم عن الحلقة 22 من برنامج رامز جاب الأخر والتي لم يتم الإفصاح عنهم حتى هذه اللحظة ولم تقوم المصادر الرسمية بالعرض لأنها لم تعرض عن الأسماء إلا من خلال عرض الحلقة في موعدها الرسمي، ومن أبرز ضحايا رامز في الحلقات القادمة الكابتن مصطفى شوبير وحارس المرمى أبو جبل وحمدي المرغني وحسن شاكوش و طليقته و وبيومي فؤاد وحمدي المرغني.

موعد برنامج رامز جلال الحلقة الثانية والعشرون

الحلقة الماضية 21 من رامز جاب من الاخر لقيت تفاعل كبير ونسب مشاهدة عالية ومازال الكثير من الجمهور يبحث عن مقاطع فيديو من الحلقة لمعرفة ضيوف الحلقة وهل تلك الحلقة تستحق تلك الضجة، اليوم تشاهدون برنامج رامز جاب من الاخر مع ضحايا جدد من نجوم ومطربين ورياضيين وإعلاميين من شتى الدول العربية عبر شاشة قناة mbc مصر عقب اذان المغرب بتوقيت مصر والإعادة في الساعة 8.30 على قناة mbc العراق.