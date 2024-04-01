“كل سنة وانتوا طيبين”.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 والإجازات الرسمية في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2024، مع تقارب انتهاء شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر والإجازات الرسمية يتساءل الناس عن الإجازات الرسمية احتفالا بالعيد وعدد الأيام المخصص للإجازة منتظرين الإعلان عنها في الساعات القادمة والتي سنتعرف عنها بشيء من التفصيل في السطور القادمة.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي

أول أيام العيد المبارك يوم 10 أبريل حيث تمام شهر رمضان الكريم 30 يوماً وقد تم الإعلان عنه إجازة رسمية في الهيئات الحكومية الآتية:-

العاملون بالشركات الحكومية.

العاملون بالإدارات المحلية المختلفة.

الذين يشغلون وظائف حكومية بالقطاع الحكومي.

عمال الهيئات العامة.

العاملون بالوزارات المختلفة.

الإجازات الرسمية وإجازات عيد الفطر

وفقاً إلي الحسابات الفلكية سيكون شهر رمضان الكريم تاما هذه السنة (ثلاثون يوما) ويكون يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل هو المتمم لشهر رمضان الكريم وتبدأ الإجازات الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك بعد هذا اليوم، تبدأ العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل لعام 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل لسنة 2024، وهذه الإجازات الرسمية تكون للقطاعين الحكومي والخاص.

طريقة أداء صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد عبارة عن ركعتين الأولى عبارة عن سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم تكملة بقية الركعة التتالي الطبيعى ثم الركعة الثانية عبارة عن خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام وقبل بداية قراءة السور القصيرة. وعن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 فتكون صلاة عيد الفطر المبارك بعد وقت شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة ويمتد حتى وقت الظهر.

وعن مواعيد باقي الإجازات الرسمية فمنها: عيد العمال: 1 مايو. وعيد الفصح القبطي 5 مايو. وعيد شم النسيم 6 مايو. يوم وقفة عرفات 15 يونيو. وعيد الأضحى المبارك 16 يونيو. وإجازة عيد الأضحى المبارك 17 يونيو. عيد ثورة 30 يونيو 30 يونيو. رأس السنة الهجرية 7 يوليو. عيد الثورة 23 يوليو. وعيد المولد النبوي الشريف 15 سبتمبر. وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

صلاة العيد في المنزل

لا يوجد اختلاف بين صلاة العيد في جماعة وصلاة العيد في المنزل على الرغم من أنها مستحبة في الجماعة ولكن يمكن للنساء الصلاة باتباع الخطوات التالية:-