هتصرف النهارده.. تحديد موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد الصرف، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من شهر إبريل ومن ثم يتم الصرف بالزيادة الجديدة 15% وذلك للشهر الثاني على التوالي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، ويأتي ذلك تنفيذًا لحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، حيث يتم الصرف ابتداءً من يوم الإثنين الأول من شهر إبريل، ويستمر حتى يوم السبت الموافق ستة إبريل، بالإضافة إلى أنه سوف يتم الصرف بالزيادة الجديدة، كما تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة، وذلك لضمان سير العملية بنجاح وفق الخطط المحددة.

رابط الاستعلام عن صرف معاشات شهر إبريل 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف معاشات شهر إبريل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية مباشرة من هــنـــــا.

ثم بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على كلمة الاستعلام عن قيمة المعاش.

ومن ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة، وذلك لاستكمال العملية.

ثم انتظر قليلًا، واضغط على عرض كافة التفاصيل.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل 2024

يمكنك صرف المعاشات من خلال الأماكن التالية: