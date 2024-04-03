“مغامرات القط والفار”.. استقبل تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة توم وجيري من قنوات الأطفال المشهورة جداً والمفضلة لدى الكبير والصغير حيث إنها تحمل روح الفكاهة التي نراها في مواقف توم وجيري العديدة، كما أنها حازت على جمهور كبير من سن الثلاث سنوات وحتى 15 سنة، يمكنك تحميلها على شاشة التلفاز بشكل مجاني دون أي اشتراك، كما أنها مستمرة على مدار اليوم دون توقف ولا تحمل فواصل إعلانية كثيرة ومملة، تتميز برامج قناة توم وجيري بأنها بعيدة تماماً عن مشاهد العنف والتفاهة، وتهتم بتقديم محتواها بألوان زاهية وصورة بجودة عالية، تجذب المشاهد بما يجعلها من أفضل قنوات الأطفال لعام 2024.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عربسات

لمتابعة قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذه البيانات وهي كالاتي:

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

قناة توم وجيري

تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات الرائدة في عرض مسلسل الكرتون الشهير حول العالم وهو “توم وجيري” في أوقات مختلفة من النهار، لذلك يرغب الكثيرون في التعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة ومعرفة القمر الصناعي الذي يمكن من خلاله استقبال القناة، حيث تتيح هذه القناة للمشاهدين فرصة متابعة العروض والبرامج الترفيهية المميزة التي تقدمها على مدار اليوم، وتضم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الفئات العمرية، ويمكن للمشاهدين البحث عن التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية وضبط أجهزتهم لتلقي القناة والاستمتاع بمشاهدة البرامج والمسلسلات الممتعة التي تعرضها القناة على مدار اليوم.

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري