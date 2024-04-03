“المنحة الجزائرية” .. التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر منحة 15 ألف لكل مواطن عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

دائماً ما تعمل الحكومة الجزائرية بكل جهد على الاهتمام بالمواطنين الجزائريين ولذلك تقدم لهم كل المساعدات والمعونات التي يحتاجونها، حيث تقوم بتقديم وصرف منحة البطالة في الجزائر وهي عبارة عن دعم مالي لبعض الفئات المستحقة، وتلك المنحة يتم تقديمها أيضاً للسيدات الأرامل أو المطلقات الذين لا يمتلكون فرصة عمل أو مصدر دخل من أجل مساعدتهم من أجل مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية وجاء العمل بتلك المنحة بسبب معاناة بعض المواطنين في الفترة الأخيرة نتيجة لزيادة الأسعار.

رابط وكيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

بسهولة يمكن التقديم على منحة البطالة في الجزائر ولكن بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، والقيام ببعض الخطوات البسيطة واللازمة من أجل التسجيل، وجاءت الخطوات كالآتي:

القيام بالدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

القيام بالضغط على خانة منحة البطالة.

القيام بكتابة كل بياناتك عند عملية تسجيل طلبك.

يمكنك الضغط على كلمة تسجيل الطلب وذلك بعد التأكد من كتابة كل بياناتك بشكل صحيح.

سوف يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض بعد مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

يجب على الشخص المتقدم ألا يكون لديه فرصة عمل.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عام أو يزيد عن 40 عام.

يتم تقديم المنحة للسيدات الأرامل والمطلقات، على أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون المتقدمة مقيمة داخل الحدود الجزائرية.

يجب أن يكون هناك عدد من الأوراق التي يتم طلبها عن التقديم.

حقيقة زيادة قيمة منحة البطالة في الجزائر 2024

تم التأكد من قرار زيادة منحة البطالة الذي صدر في الفترة الأخيرة وبالفعل سوف يتم زيادة بعض المبالغ على قيمة الرواتب، ولذلك سوف تصل إلى خمسة عشر ألف دينار بعد الزيادة الجديدة.