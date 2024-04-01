استمارة الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية 2024 reg.nid-moi.gov.iq

دعت وزارة الداخلية العراقية جميع المواطنين في مختلف محافظات العراق إلى حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة لعام 2024، والتي ستصبح المرجع الرئيسي لجميع المعاملات الحكومية. وأكدت الوزارة على ضرورة الدخول إلى رابط الحجز الإلكتروني الخاص بمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومديرية شؤون البطاقة الوطنية لتحديد موعد مسبق لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات الحصول على البطاقة.

استمارة الحجز الإلكتروني

بدأ العديد من المواطنين في العراق بزيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية للحصول على البطاقة الموحدة. ويتطلب الحصول عليها حجز موعد مسبق وتعبئة استمارة الحجز الإلكتروني لكل من رب الأسرة وأفراد العائلة الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الموقع الإلكتروني

تُعد بطاقة الهوية الوطنية الموحدة خطوة هامة نحو التحول الرقمي في العراق، حيث ستسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم الحكومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما ستساهم البطاقة في تعزيز الأمن وتقليل عمليات التزوير