فرح عيالك بيه في العيد.. سعر ومواصفات موبايل Galaxy A04s “أرخص هاتف سامسونج”

أصبحت الأجهزة الذكية جزءًا لا نستطيع الاستغناء عنه في حياتنا اليومية، ومع زيادة الطلب على الأجهزة والحاجة المُلحة إليها، نجد المستخدمين يبحثون على أكثر الأجهزة التي تُعطي قيمة مقابل سعر، بحيث يكون الجهاز بسعر مُناسب وفي نفس الوقت يُعطي إمكانيات عالية، وضمن تِلك الأجهزة هو موبايل Galaxy A04s، والذي يُقدم مزايا مهمة للمستخدمين وفي نفس الوقت بسعر متوسط، فتابعوا معنا لنوضح لكم سعر الهاتف وأبرز مواصفاته.

مواصفات موبايل Galaxy A04s

يُعتبر موبايل Galaxy A04s واحدًا من إصدارات سامسونج المعروفة، والذي يأتي ضمن سلسلة S المعروفة، ويأتي الهاتف بمواصفات مميزة بالمقارنة مع سعره داخل الأسواق، ويدعم الشحن السريع والكثير من المزايا، والتي تُحسب له كمميزات ضمن مواصفاته، وتأتي مواصفات الهاتف على النحو التالي:

شاشة الهاتف من نوع LCD حيث حجم 6.5 بوصة مع دقعة +HD.

معالج الهاتف ثماني النواة من نوع Exyons .

ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف 4 جيجا بايت، ومساحة التخزيم 64 مع إتاحة التوسيع.

يأتي الهاتف بكاميرا مكونة من ثلاث عدسات، حيث 50 ميجا + 2 ميجا + 2 ميجا بكسل.

الهاتف يأتي ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى أنها تدوم لوقت أطول.

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل.

سعر موبايل Galaxy A04s

يُعتبر الهاتف الخيار الأمثل للمواطنين الذين يبحثون عن سعر مناسب بإمكانيات متوسطة وأعلى من المتوسط، حيث يُقدم الهاتف تجربة رائعة بجودة عالية للمستخدم، وسعر الهاتف يختلف على حسب منطقتك والموزع، ولكن يبدأ من أول سعر 7000 جنيه مصري بجمهورية مصر العربية، أي تقريبًا بسعر 560 ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية.