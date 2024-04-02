“أفضل من الواتس الأصلي” مميزات واتساب الازرق WhatsApp Plus التحديث الجديد.. طريقة تحميل وتثبيت الواتس الأزرق مجاناً

يحظى مستخدمي تطبيق واتساب الازرق بمجموعة جديدة من مميزات واتساب الازرق WhatsApp Plus خاصة بعد تنزيل التحديث الأخير، فقد تمكن مطور هذا التطبيق بإطلاق خواص حديثة تتبع تقنيات العالم التكنولوجي المواكب لعصرنا الحالي حيث خصص هذا التطبيق لإعلانات الوظائف الشاغرة ليصبح أفضل التطبيقات المعاصرة نظير إسهاماتها في توفير فرص عمل عبر المنصة مع ابتكار طرق أكثر فعالية للتيسير على المستخدمين، وسوف نتابع تلك الميزات بشكل مفصل فتابعونا.

مميزات واتساب الازرق WhatsApp Plus

يعد واتساب الازرق أحد أهم تطبيقات المراسلة الفورية في الوقت الحالي نظراً لما يحتويه من مميزات واتساب الازرق WhatsApp Plus المساهم في التطوير بشكل مستدام تبعًا لاحتياجات العصر الحالي، وإليكم مستجدات التحديثات من حيث المميزات المذكورة أدناه:

القدرة على رؤية الرسائل المحذوفة مع إعادتها.

التمكن من إخفاء الحالة النشطة للجميع.

إمكانية تفعيل مؤشر عدم قراءة الرسائل.

تمنح صلاحية تسجيل الدخول عبر أكثر من جهاز.

مزودة بخاصية إخفاء جاري الكتابة خلال المحادثة مع الأخر.

القدرة على تحميل حالات جهات الاتصال الخاصة بك.

تفعيل خاصية إخفاء مشاهدات الواتساب للأخرين.

إضافة عدد كبير جداً من الثيمات والخلفيات الأساسية.

تخصيص نغمة اشعارات لكل محادثة على حدة.

تنشيط خاصية إرسال الملفات الكبيرة كاقصى خد 8 جيجا بايت.

خطوات تثبيت واتساب الازرق WhatsApp Plus

بعد إصدار تحديث جديد يحتوي على مميزات واتس اب الازرق WhatsApp Plus، أصبح الجميع يرغب في تحميله وتثبيته عبر أجهزتهم، ويمكن التحميل من خلال الخطوات التالية:-