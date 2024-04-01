القارىء العزيز مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، هناك عدة توصيات في العشر الأواخر من رمضان، إليك بعض الأعمال الصالحة التي ينصح بها خلال تلك الفترة:

الاعتكاف: يعتبر الاعتكاف من العبادات المستحبة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يتمثل الاعتكاف في الابتعاد عن الأمور الدنيوية والبقاء في المسجد لأداء العبادات والذكر والصلاة، وذلك لتحقيق الانغماس الروحي والتفرغ لعبادة الله. تلاوة القرآن الكريم: ينصح بتكثيف تلاوة القرآن الكريم خلال العشر الأواخر من رمضان، يجب قراءة القرآن بتدبر وتأمل في معانيه، وذلك لتعزيز الروحانية والقرب من الله. الصدقة: ينصح بإعطاء الصدقة والتصدق خلال العشر الأواخر من رمضان، يمكن التصدق بالمال أو الطعام أو بالقيام بأعمال صالحة تفيد الناس، حيث أن الصدقة تعتبر وسيلة لطهارة النفس وتكفير الذنوب. الاستغفار: ينصح بكثرة الاستغفار وطلب المغفرة من الله خلال هذه الفترة، يمكن قول أدعية الاستغفار المأثورة أو استخدام الأدعية الخاصة بالاستغفار، الاستغفار يعتبر وسيلة لتطهير القلوب والتوبة إلى الله. أفضل أدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445.. والدعاء المستحب والمستجاب في ليلة القدر. أفضل الدعاء في ليلة القدر