ضيف برنامج رامز جاب من الأخر اليوم وغدا الحلقة 22 و 23… ضحايا رامز جلال الحلقة الثانية وعشرون والثالثة وعشرون

يترقب العديد من جماهير ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء الحلقة 22 و الحلقة 23 الذي سيظهر في هذه الحلقات، حيث ينتظر الكثيرون بشغف معرفة الضحايا المحتملين، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقات السابقة مع الضيوف السابقين، سيتم الكشف عن هوية الضيف أو الضيوف المشاركين في الحلقة 22 من برنامج “رامز جاب من الآخر” خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن تشمل الحلقة العديد من الشخصيات المشهورة والمفاجآت المثيرة، ولهذا تزداد التوقعات لمعرفة ما يخبئه البرنامج في هذه الحلقة القادمة.

ضيف برنامج “رامز جاب من الآخر” اليوم

قبل أن نوضح ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، يجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج “رامز جاب من الآخر” يتميز بفكرة مختلفة عن المقالب التقليدية التي قدمها الممثل المصري رامز جلال خلال السنوات السابقة بدءًا من عام 2011.

وفي هذا البرنامج يظهر رامز جلال لضيف البرنامج فور وصوله إلى موقع التصوير حيث يتفق معه على إجراء حلقة حوارية بعيدًا عن العنف والمقالب التي اشتهر بها في برامجه السابقة، ومع مرور الوقت، تتحول الأمور فجأة حيث يسقط الضيف في فتحة أنبوب ويصطدم بشخص مشهور آخر، مما يخلق مواقف طريفة ومشوقة بينهما.

ثم يظهر رامز جلال مرة أخرى في هذه المرحلة ليكشف أن ما يحدث هو مقلب، ويضطر ضيوف البرنامج لبذل مجهود حتى إنهاء مراحل البرنامج، في حين يتواجد رامز في منطقة بعيدة ولا يواجههم عن قرب، اما عن ضيف رامز جاب من الأخر اليوم فيتوقع ان يكون النجم مصطفي شعبان والنجم سليمان عيد.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

قام رامز جلال منذ حلول شهر رمضان باستضافة العديد من نجوم التمثيل والغناء وكرة القدم في برنامجه حيث شارك في الاستضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات الشهيرة مثل: مي عمر، وحماده هلال، وأصايل، وحسن عسيري، وطارق لطفي، ومحمد رياض، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، ومها أحمد، وفادي خفاجة، وأحمد السقا، وباسم سمرة، وكزبرة، وحمو بيكا، وحسين الشحات، وأكرم توفيق.

تواصل الشبكة الناقلة عرض برنامج “رامز جاب من الآخر” بشكل حصري خلال شهر رمضان، حيث تتبع سياسة تعتيمية تجاه أسماء الضيوف قبل بدء الحلقة، ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر غدا الثلاثاء سيكون حارسي مرمي منتخب مصر مصطفي شوبير ومحمد ابوجبل.