واتساب سهلها عليك.. ميزة جديدة في تطبيق واتساب هتوفر من وقتك + طريقة تنزيل تحديث WhatsApp الجديد

واحدًا من تطبيقات التواصل الاجتماعي في الواتساب الأخضر العادي، ويتم إضفاء الكثير من التحديثات عليه بحيث يسهل الأمور على مستخدميه ويكون وجهتهم الأولى عند مراسلة الأهل والأصدقاء، وتم الإعلان مؤخرًا عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب، والتي تسُهل الكثير والكثير على المواطنين، فدعونا نوضح لكم الميزة الجديدة وطريقة استخدام التحديث الجديد، فضلًا تابعونا.

ميزة جديدة في تطبيق واتساب

قام واتساب بإطلاق تحديد جديد وميزة جديدة للمواطنين مستخدمي الأندرويد، حيث إعادة تصميم شريط التنقل الموجود بأسفل الشاشة، بحيث يحل الموقع السابق من جديد الأسفل بدل من أعلى الشاشة، وقد وضحت الشركة أنها حركت بعضًا من الأشياء بالتطبيق، بحيث يصل المستخدم لكل ما يُريده بوقت واحد، وتأتي تفاصيل التحديث على النحو التالي:

علامة التبويب الخاصة بالمحادثات والمجتمعات والمكالمات موجودة بالقرب من إبهام المستخدم وموجودة أمامه دائمًا.

تم إعادة ترتيب التبويبات.

تم تغير اسم تبويب “الحالة” إلى تبويب “التحديثات”.

تم تغير نظام الألون الخاص بشريط التنقل، بحيث يُصبح أبيض بعد أن كان أخضر اللون.

قرب الأزرار من إصبع المستخدم، جعل النقر أسهل وبسرعة كبيرة، بل والتمرير بكل سهولة.

طريقة تحديث تطبيق واتساب

وضحنا لكم تفاصيل وجود ميزة جديدة في تطبيق واتساب، وذلك لمستخدمين أجهزة الأندرويد، وبالنسبة للتحديث، فقد ظهر في دولة الهند ببداية الأمر، وبعدها تم طرحه عالميًا، وهو متاح للتحديث الآن؛ حيث خطوات التثبيت على النحو التالي: