رقم الضمان الاجتماعي المجاني للاستفسار والتواصل مع خدمة العملاء

في إطار سعيها الدؤوب لتسهيل التواصل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد وهي خطوة هامة تتيح للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الحصول على إجابات واضحة لكافة استفساراتهم وتقديم الشكاوى بكل يسر وسهولة.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

وفرت وزارة الموارد البشرية الرقم المجاني الموحد 19911 ليكون بمثابة حلقة وصل مباشرة بين المواطنين وبرنامج الضمان الاجتماعي من خلال هذا الرقم، يمكن للمستفيدين التواصل مع موظفي الدعم الفني المؤهلين للحصول على إجابات شافية لجميع استفساراتهم المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم وللتواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قنوات:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911 وهو الرقم الرئيسي للتواصل مع موظفي الدعم الفني والحصول على إجابات فورية على استفساراتك.

رقم الضمان الاجتماعي: 8001222777 وهو رقم هاتف بديل يمكنك استخدامه في حال تعذر الاتصال بالرقم المجاني.

إرسال رسالة إلى صندوق البريد باستخدام الرمز 11157 مناسب لمن يفضل التواصل الكتابي.

طريقة الاستعلام عن نزول الضمان الاجتماعي

يعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم البرامج الحكومية التي تُعنى بتوفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ليكون بمثابة شبكة أمان اجتماعي تُمكنهم من العيش بكرامة ويمكن الاستعلام عنه كالتالي: