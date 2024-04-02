“اجري شوف نفسك هتقبض قبل العيد ولا لأ”.. موعد صرف معاش تكافل وكرامه بالزيادة الجديدة2024.. خبر يفرح الكل.!!

تم الإعلان رسمياً عن زيادة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بنسبة 15% عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية بشكل منتظم.

معاش تكافل وكرامه

تعتبر تلك الزيادة في صرف معاشات التكافل والكرامة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر رئيسي لدخلهم، فالحكومة تسعى من خلال هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة لهؤلاء الأشخاص وضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث تعتبر القضايا الاجتماعية والتضامنية من أولويات الحكومة في سياق الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وضمان توفير حياة كريمة للجميع.

صرف معاش تكافل وكرامه

تكافل وكرامة هو برنامج حكومي مميز يقدم الدعم للنساء والأطفال بهدف تعزيز مستوياتهم المعيشية أثناء فترة التعليم، وهو يمثل جزءاً أساسياً من سياسات الدعم التي تم تطبيقها بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد هذا البرنامج محفزاً قوياً لتحسين أوضاع الأسر، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وفقًا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي، فإن مواعيد صرف الدعم المالي لبرنامج تكافل وكرامة لشهر إبريل قد تم تحديدها بدقة، حيث ستبدأ عمليات الصرف بدون تأخير اعتباراً من الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، بعد انتهاء فترة العيد، ومن المتوقع أن يتم الصرف بسرعة وفاعلية خلال عدة أيام متتالية، حتى يوم الخميس الموافق 19 أبريل 2024.