اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 … والشروط المطلوبة للتسجيل

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، التي من المقرر صرفها قبل عدد الفطر المبارك ، لتوفير ما بلزم المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، حيث تسعى الحكومة العراقية على توفي الدعم المادي لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودة الدخل والغير قادرين على شراء ما يلزمهم من مستلزمات قبل حلول عيد الفطر المبارك، وقد أعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والشروط اللازمة وهذا ما سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام والشروط اللازمة…..

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حيث صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن أن الوزارة انتهت من رفع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، التي أصبحت متاحة أمام المواطنين على موقع الوزارة أو على منصة مظلتي الاجتماعية، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، وإليكم خطوات الإستعلام.

الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي الاجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اضغط على الوجبة المراد الإطلاع عليها.

اضغط على تحميل الكشوفات,

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المواطن في الكشوفات.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024