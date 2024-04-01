أفضل الدعاء في ليلة القدر

تُعتَبَر الليلة القدر خاصةً لأنها فيها نزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وذلك جاء في سورة القدر من القرآن الكريم. وقد وصفت الليلة القدر بأنها خير من ألف شهر، أي أن عبادة الله في هذه الليلة تُعدل ألف شهر من العبادة في غيرها من الأوقات، كما أن الليلة القدر تأتي في العشر الأواخر من رمضان، ولكنها لا تحدد بالضبط ولا يعرف تاريخها بالتحديد، وقد روى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ابتغوها في العشر الأواخر من رمضان”، مشيراً إلى أنه ينبغي للمسلمين أن يبحثوا ويجتهدوا في عبادة الله والدعاء في هذه الليالي المباركة.

بعض من الدعاء المستحب والمستجاب في ليلة القدر

اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفو عنا

اللهم، إننا نسألك في الليالي العشر المباركة بأسمائك العظيمة، التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تقضي حوائجنا وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

اللهم، إني أدعوك في هذه الليلة، وأسألك برحمتك وكرمك أن تتقبل دعائي وتستجيب لي.

يا رب، أنت الغفور الرحيم، فأغفر لي ذنوبي وسيئاتي، وتقبل توبتي واستغفاري.

أنت الكريم الذي لا يشترط على عباده شيئًا، فأكرمني بقبول دعائي وتحقيق ما أرغب فيه.

يا رب، أنت السميع العليم، فاسمع دعائي وأجبه، واجعلني من الذين يستجاب لهم الدعاء في هذه الليلة المباركة.

يا رب، يا مجيب الدعوات، أنزل عليَّ رحمتك وبركتك وسعادتك في هذه الليلة، وارزقني خير الدنيا والآخرة.

اللهم، إن كانت هذه ليلة القدر، فاجعل لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت، وافتح لي فيها باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغنيني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم، إننا نسألك، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدًا، أن تغمرنا بفيض من عين جودك، تطيب به حياتنا، ونسألك حنانًا من لدنك يطمئن به قلوبنا، ونبتهل إليك أن تلقي علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك، يا أرحم الراحمين.

اللهم، اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح علينا ضيقها، واجعلنا من أهل السعة في الدنيا والآخرة، اللهم يسِّر كتابنا، وبيِّض وجوهنا، وثبِّت أقدامنا، ويسِّر حسابنا، وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين.

اللهم، لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم

اللهم آمين يا رب العالمين.