“سجل هُنــــا فورا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة inscription aadl dz

قامت وزارة الإسكان والتعمير الجزائرية بإطلاق مشروع aadl 3 تسجيل وهو عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم منحها لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وذلك من أجل توفير سكن وحياة مستقرة، ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح أيضا الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على سكنات عدل.

aadl 3 تسجيل

للتسجيل على سكنات عدل يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. يرجى إدخال رقم التعريف الوطني الخاص بالمتقدم. يتطلب منك إدخال رقم التأمين الاجتماعي وذلك من أجل التحقق من هوية المتقدم. قم بملء نموذج التسجيل من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يجب إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة. قم بتسديد الرسوم المحددة. أخيرا يجب الضغط على كلمة إرسال الطلب وانتظر حتى يتم التواصل معك.

شروط التقديم على سكنات عدل

قامت وكالة عدل بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على سكنات عدل وهي: