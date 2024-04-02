“غرامة سيارتي كام!! ur.gov.iq“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق ودفع الغرامة

قامت المرور العامة بالعراق بإصدار الرقم الألماني وهو يضم جميع المعلومات حول السيارة الخاصة بك وبمجرد استخدامه عند زيارة منصة أور الإلكترونية يساعدك في التعرف على المخالفات المرورية الموجودة لديك كما يمكنك تسديدها أيضا وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة الرقم الالماني.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

ولأن الدولة دائما تسعى نحو توفير الراحة للمواطنين قامت بتوفير منصة أور الإلكترونية والتي تساعدك في الاستعلام عن المخالفات المرورية وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. ثم بعد ذلك يتطلب منك إدخال مجموعة من البيانات حول السيارة الخاصة بك. بمجرد النقر على كلمة استعلام سوف يظهر لك جميع المخالفات المسجلة بالنوع وموعد ارتكابها.

خطوات تسديد الغرامات المرورية بالرقم الألماني

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تسديد المخالفات المرورية بنجاح:

في البداية قم بالدخول على منصة أور الإلكترونية. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة. قم بإدخال الرقم الألماني الخاص بالسيارة. انقر على زر استعلام وسوف تظهر لك الغرامات المرورية المسجلة، قم بالنقر على خيار تسديد.يرجى تحديد طريقة الدفع المناسبة لك وبمجرد إتمام عملية الدفع سوف يتم إزالة الغرامة وسوف يصلك رسالة بذلك.

قيمة مخالفات المرور في العراق

تتراوح قيمة الغرامة ما بين 1000 دينار وتصل حتى 10 آلاف دينار وذلك على حسب نوع الغرامة وتكون كالتالي: