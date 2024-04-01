شاهد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة عبر رابط منصة مظلتي الإلكترونية

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد توفير الرعاية الاجتماعية التي تعتبرإحدى أهم المبادرات المقدمة للشعب العراقي هي التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تهدف هذه المنحة إلى تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في البلاد، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمي، ولهذا تزايدت عمليات البحث عن شروط وكيفية التسجيل في هذه المنحة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكنك عزيزي المواطن أن تكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال استيفاء الشروط التالية، وهي:

أن يكون مقدم الطلب ذات الجنسية العراقية.

أن يكون مقدم الطلب ذات الجنسية العراقية. أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل دائم في العراق.

أن ينتمي المتقدم إلى فئات الدخل المحدود والمتوسط.

ألا يمتلك مقدم الطلب أي ممتلكات، سواء كانت عقارات أو أراضي أو محال تجارية، أو حسابات بنكية.

لا يحق للموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتب شهرية من الحكومة العراقية الاستفادة من هذه الخدمة.

ويجدر بنا الذكر أن الدفعة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية من المقرر صرفها في شهر أبريل 2024، حيث يستفيد منها حوالي 2 مليون و 150 ألف مواطن عراقي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية فئات عديدة من محدودي الدخل والأرامل والمطلقات التي قدمتها الحكومة العراقية، وإليك خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهي: