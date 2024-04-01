ثبت تردد قناة بطوط النايل سات 2024 وتابعوا أفلام كرتونية وأناشيد للأطفال طول اليوم

ضمن قنوات الأطفال التي تعرض أفلام كرتونية على شاشتها دون انقطاع وعلى مدار الساعة وبأعلى جودة هي قناة بطوط، ويبحث الكبار قبل الصغار عن تردد قناة بطوط، من أجل متابعة الأفلام التي يتم عرضها على القناة أول بأول، ونوضح لكم التردد الجديد الذي يمكن من خلاله متابعة محتوى القناة وكيف يمكن تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، فتابعوا معنا.

تردد قناة بطوط النايل سات

بطوط هي قناة متخصصة في تقديم أفلام كرتونية مترجمة وباللغة العربية على الأطفال الصغار، كما يمكن للكبار عاشقي الكرتون التمتع بمتابعة المحتوى الكرتوني المقدم على شاشتها أيضًا، ويمكن للمتابعين الاستمتاع بما تعرضه القناة من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12562.

استقطاب قناة بطوط عمودي.

معدل الرمز: 27500.

طريقة استقبال تردد قناة بطوط

تنقل قناة بطوط محتواها للمواطنين والمواطنات بمختلف العالم العربي، وتقوم بعرض أحدث أفلام الكرتون وأيضًا أناشيد وأغاني الأطفال المميزة، وما تتميز به القناة أن المحتوى المعروض يُناسب الأطفال الصغار والأطفال الكبار وأيضًا الكبار، ويمكن استقبال التردد الخاص بالقناة إن اتبع الشخص الخطوات التالية: