“DAWN NOW PDF“ كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والسابعة 2024 بالعراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

أطلقت الشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين للوجبة الأخيرة وهي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر الفقيرة وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على السلع الغذائية المهمة وتوفير حياة كريمة لهم لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين للوجبة الأخيرة، وسوف نوضح لكم أيضا الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على الوجبة.

أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن أسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة الخدمات الإلكترونية، ومنها قم بالدخول على خيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. يتطلب منك تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. ثم قم بادخال اسم المستفيد كامل وإدخال رقم الهوية الوطنية. أخيرا بمجرد النقر على زر تحميل سوف يتم تحميل الملف بصيغة pdf قم بتفقد اسمك إذا كان موجود أم لا.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت الحكومة العراقية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في: