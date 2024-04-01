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“اوعى تفوت الفرصة”رابط التسجيل في سكنات عدل 3 فى الجزائر 2024 والشروط المطلوبة
رابط التسجيل في سكنات عدل 3 فى الجزائر 2024
يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في سكنات عدل 3 فى الجزائر 2024، خاصة بعدما أعلن السيد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عن برنامج سكنات عدل 3، الذي يعد من أهم المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها الدولة في تنفيذها لتوفير سكن ملائم لعدد كبير من الأسر الجزائرية الغير قادرين على شراء منزل ومسكن آمن.
رابط التسجيل في سكنات عدل 3 فى الجزائر 2024
يعد سكنات عدل 3 من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة أنها بأسعار بسيطة في متناول الكثير من المواطنين، وسوف تتمكنوا من التسجيل في سكنات عدل 3…
- زيارة موقع سكنات 3 من هنا.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة .
- ادخال رقم التعريف ورقم الضمان الاجتماعي.
- ارفع الاوراق والمستندات المطلوبة.
- قم بسداد الرسوم المطلوبة في التسجيل.
- ثم اضغط على ايقونة “تسجيل”.
شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت عن شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- ألا يكون المتقدم حصل على وحدة سكنية من عدل 3 من قبل.
- يلتزم المتقدم بدفع قيمة 25% من قيمة الوحدة السكنية في المرحلة الأولى.
- أن يكون المتقدم قادر على دفع الأقساط .
- في حال عدم سداد 6 اقساط يحق للوكالة بفسخ العقد نهائياً .
- يلتزم المتقدم بدفع غرامة تأخير 5% من قيمة السط الشهري في حالة عدم السداد لمدة 3 شهور متتالية.