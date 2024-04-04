علامات ليلة القدر 2024 والليالي الوترية في الأيام العشر الأواخر من رمضان
يبحث المسلمون عن علامات ليلة القدر 2024، تلك الليلة التي أبقاها الله طي الكتمان، إذ يزداد بها شوق المؤمنين وترقبهم، آملين في دعاء يستجاب وفي تحقيق ما يصبون إليه في الدنيا والآخرة، رغم الأماني العريضة، هناك عدة علامات تمكن المرء من التعرف عليها أو التنبؤ بها، مع العلم بأن التيقن منها يظل أمراً محفوفاً بالتحدي.
علامات ليلة القدر 2024
احتفظ الله تعالى بمعرفة ليلة القدر في الخفاء لحث المسلمين على تكثيف جهودهم في العبادة، مثل الإكثار من الأعمال الصالحة، قراءة القرآن، الاستغفار، وطلب المغفرة خلال هذه الأيام.
هذا التكتم ينمي الشوق في قلوبهم لاستقبال هذه الليلة، آملين في تحقيق أمانيهم وحاجاتهم الخاصة، ومن الأحاديث النبوية، فُهم أن علامات ليلة القدر 2024 تتمثل في كونها ليلة معتدلة لا حر فيها ولا برد، وعند الصباح تشرق الشمس بلا شعاع، وتميل الآراء الغالبة إلى أن هذه الليلة قد تكون في السابع والعشرين من رمضان.
الليالي الوترية في رمضان 1445
لقد تم تحديد الليالي الفردية في رمضان لعام 1445هـ، والتي من بينها قد تكون ليلة القدر، تلك الليلة المباركة المنتظرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، والمسلمون ينتظرون هذه الليالي بلهفة كل عام، راجين تحقيق أمانيهم واستجابة دعواتهم، إليكم تواريخ الليالي الوترية كما يلي:
- الليلة الفردية الأولى تحل بمغرب يوم السبت الموافق 30 مارس، وتستمر حتى فجر يوم الأحد الموافق 31 مارس.
- تأتي الليلة الفردية الثانية مع غروب شمس يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024، وتختتم عند فجر يوم الثلاثاء 2 أبريل.
- الليلة الوترية الثالثة، ليلة الخامس والعشرين من رمضان، تبدأ مع مغرب يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024 وتنتهي بفجر يوم الخميس 4 أبريل 2024.
- ليلة السابع والعشرين، وهي الليلة الوترية الرابعة، تبدأ مع مغرب الجمعة الموافق 5 أبريل 2024 وتنتهي عند فجر السبت 6 أبريل 2024.
- وأخيراً، ليلة التاسع والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 وتنتهي بفجر الإثنين 8 أبريل.